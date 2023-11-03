يايا توريه ينضم للجهاز الفني لمنتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التعاقد مع الأسطورة الإيفوارية يايا توريه، لتولي منصب المدرب المساعد للإيطالي روبرتو مانشيني، في الجهاز الفني لمنتخب السعودية.

وكان روبيرتو مانشيني تولى تدريب منتخب السعودية الصيف الماضي، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وأكد الاتحاد السعودي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم التعاقد مع توريه ليصبح مساعدًا أول لمانشيني في الطاقم الفني للمنتخب، مشيراً إلى أن التعاقد جاء بناءً على طلب مانشيني نفسه.

وغادر توريه، منصبه كمدرب مساعد بفريق ستاندارد لييج البلجيكي، ليتولى منصبه الجديد في منتخب السعودية، كما سبق له العمل كمساعد مدرب لناديي أولمبيك دونيتسك الأوكراني، وأخمات جروزني الروسي، إضافة لعمله كمدير فني لفريق توتنهام الإنجليزي تحت 16 عامًا.

وخلال مسيرته كلاعب، مثل يايا توريه عدة فرق، على رأسها برشلونة ومانشستر سيتي.

يذكر أن منتخب السعودية خسر تحت قيادة مانشيني، أمام منتخبات كوستاريكا، وكوريا الجنوبية ومالي، وتعادل مع نيجيريا.

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