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ليس بن شرقي.. الزمالك يتحدث عن صفقة القرن

11/3/2023 9:27:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

‎‫ علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول التفاوض مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الحالي، والأهلي المصري السابق، كاشفاً عن هوية اللاعب الذي يعتبر عودته إلى الزمالك بمثابة صفقة القرن.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "أوسوريو مستمر مع الزمالك ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع موسيماني أو أي مدرب آخر، وضعنا خطة للالتزام براتب الجهاز الفني والإدارة تدعم المدير الفني واللاعبين في الفترة الحالية".

وتطرق أحمد سليمان للحديث عن ملف تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، قائلاً: "مقتنعون بانتماء فتوح ونقدر ظروفه جيداً، وسيتم مناقشة ملف تجديد تعاقده في الغرف المغلقة".

وفيما يخص إمكانية اعتزال شيكابالا نهاية الموسم الجاري، قال سليمان: "شيكابالا وحده من يملك تحديد موعد اعتزاله، ونعمل على التجديد لصبحي وعواد معاً، وفيما يخص صفقة يعتبرها صفقة القرن في الزمالك قال: "صفقة أعتبرها بمثابة صفقة القرن في الزمالك؟ عودة مصطفى محمد من نانت الفرنسي".

وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "أرحب بعودة طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لصفوف الزمالك في الفترة المقبلة".

واختتم: "هزيمة الزمالك في الجولة الماضية أمام إنبي كانت غير متوقعة وجاءت بسبب عدم التوفيق، وتحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالمنافسة على كافة البطولات".

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