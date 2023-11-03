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بسبب أحداث العنف... نهائي ليبرتادوريس مهدد بالتأجيل

11/3/2023 9:27:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقعت أحداث مؤسفة قبل مباراة فلومينينسي ضد بوكا جونيورز في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس.

ووفقًا لصحيفة سبورت قامت مجموعة كبيرة من جماهير فلومينينسي، بمحاصرة مشجعي بوكا جونيورز على شاطئ كوباكابانا، أثناء إقامتهم حفل قبل المواجهة المرتقبة.

ويلاقي فلومينينسي البرازيلي نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، غدًا السبت، في نهائي كأس ليبرتادوريس، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، وأشارت الصحيفة إلى إنه من الممكن أن يتم تأجيل اللقاء أو أن يتم إقامته في موعده بدون حضور جماهيري.

وأوضح سفير الأرجنتين في البرازيل، أن الخلاف بينهما لا يمكن ضمانه، وذلك بعدما استمرت الأحداث طوال الليل، وكانت الأحداث أسفرت عن إصابة العديد من جماهير بوكا جونيورز، وانتهت باعتقال آخرين من المتسببين في أعمال الشغب.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها بعض الجماهير تحمل أسلحة رشاشة، الأمر الذي اضطر الشرطة البرازيلية للتعامل مع الأمر بشدة وحزم من أجل تهدئة الأمور.

وتحدث سفير الحكومة البرازيلية دانييل سيول، قائلاً: "لقد تصرفت الشرطة بوحشية كبيرة، نأمل ألا يصل الأمر إلى حد تعليق المباراة، لكن مع هذه الأحداث لا نعرف ما يمكن أن يحدث".

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