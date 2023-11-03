بسبب أحداث العنف... نهائي ليبرتادوريس مهدد بالتأجيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقعت أحداث مؤسفة قبل مباراة فلومينينسي ضد بوكا جونيورز في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس.
ووفقًا لصحيفة سبورت قامت مجموعة كبيرة من جماهير فلومينينسي، بمحاصرة مشجعي بوكا جونيورز على شاطئ كوباكابانا، أثناء إقامتهم حفل قبل المواجهة المرتقبة.
ويلاقي فلومينينسي البرازيلي نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، غدًا السبت، في نهائي كأس ليبرتادوريس، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، وأشارت الصحيفة إلى إنه من الممكن أن يتم تأجيل اللقاء أو أن يتم إقامته في موعده بدون حضور جماهيري.
وأوضح سفير الأرجنتين في البرازيل، أن الخلاف بينهما لا يمكن ضمانه، وذلك بعدما استمرت الأحداث طوال الليل، وكانت الأحداث أسفرت عن إصابة العديد من جماهير بوكا جونيورز، وانتهت باعتقال آخرين من المتسببين في أعمال الشغب.
وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها بعض الجماهير تحمل أسلحة رشاشة، الأمر الذي اضطر الشرطة البرازيلية للتعامل مع الأمر بشدة وحزم من أجل تهدئة الأمور.
وتحدث سفير الحكومة البرازيلية دانييل سيول، قائلاً: "لقد تصرفت الشرطة بوحشية كبيرة، نأمل ألا يصل الأمر إلى حد تعليق المباراة، لكن مع هذه الأحداث لا نعرف ما يمكن أن يحدث".
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