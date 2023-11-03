دبي البحري.. إحتفالية معبرة في قلب هاربور ماريناس

شكل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لوحة معبرة بمناسبة الاحتفال بـ(يوم العلم) الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام،

في الساحة الرئيسة في مقر واجهة دبي هاربور بالتعاون مع دبي هاربور ماريناس ومشاركة نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك).

وازدانت واجهة «دبي هاربر» الوجهة المتكاملة لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، باجواء مميزة حيث إزدان الموقع بأعلام الدولة وشعارات المؤسستين إضافة إلى زوارق «آسياد البحار» التي حلق بها سفراء الامارات نجوم فيكتوري في المحافل وأعالي البحار العالمية رافعين رأية الوطن ومسطرين أروع الملاحم البطولية في الرياضات البحرية.

حضر الإحتفال وقام برفع العلم محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وياسر سرور مدير الامن في شركة شمال وجاكي غيراولت المدير العام لنادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) والبطل العالمي محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية إلى جانب مديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي ودبي هاربور ماريناس

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن الاحتفال بـ«يوم العلم»

يجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن ، كما يمثل تجديداً للولاء للقيادة الرشيدة وتجسيداً لصورة مشرقة تخفق فيها أعلى المقار ومباني المؤسسات الحكومية والوطنية وفوق كل البيوت تأكيداً على الحب والولاء للقيادة الرشيدة وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.

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