11.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي 11.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1655 مبايعة بقيمة 8.75 مليارات درهم، منها 277 مبايعة للأراضي بقيمة 5.15 مليارات درهم و1378 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.6 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 2.15 مليار درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 79.58 مليون درهم، وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 163.18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 112.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 106.75 ملايين درهم في منطقة زعبيل الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 103.25 ملايين درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 120 مبايعة بقيمة 106.59 ملايين درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 391.71 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 189.38 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.34 مليار درهم، منها 103 رهونات أراضي بقيمة 840.51 مليون درهم، و538 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.5 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 400.45 مليون درهم، وأخرى في منطقة البدع بقيمة 182.07 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 128 هبة بقيمة 624.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعيه الثالثه بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 75 مليون درهم.



وعلى صعيد التصرفات اليومية فقد بلغت 2.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 230 مبايعة بقيمة 2.41 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 2 مليار درهم و189 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 414.58 مليون درهم.



جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 1.44 مليار درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 11.82 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 127.44 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة أم الشيف كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى، وأخيراً مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 70.21 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 49.32 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 39.18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 255.25 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 129.71 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 125.54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 100.95 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 19 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 28.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 13.72 مليون درهم وأخرى في منطقة اليفره 1 بقيمة 3.48 مليون درهم.

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