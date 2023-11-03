2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 230 مبايعة بقيمة 2.41 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 2 مليار درهم و189 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 414.58 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 1.44 مليار درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 11.82 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 127.44 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة أم الشيف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 70.21 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 49.32 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 39.18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 255.25 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 129.71 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 125.54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 100.95 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 19 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 28.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 13.72 مليون درهم وأخرى في منطقة اليفرة 1 بقيمة 3.48 مليون درهم.

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