إطلاق برج «أوليفيا ريزيدنسز» في مجمع دبي للاستثمار بـ 300 مليون درهم

كشفت «كارما» للتطوير العقاري عن مشروعها السكني الفاخر الجديد برج «أوليفيا ريزيدنسز» والذي يعتبر المجتمع السكني الوحيد المجاور لجرين كوميونيتي في مجمع دبي للاستثمار 1.

يضم البرج السكني 229 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم مع تشطيبات من الدرجة الأولى وإطلالة خلابة لكل منها، وبأسعار تبدأ من

680 ألف درهم.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز في الربع الثاني من عام 2026. ويتصف المشروع الجديد بموقع مميز بجوار محطة مترو والعديد من المتاجر والمطاعم ومرافق الرعاية الصحية والمدارس المعروفة.

ويرسي البرج السكني معياراً جديداً للرفاهية، حيث سيتم تجهيزه بمجموعة واسعة من وسائل الراحة، من ضمنها بركة سباحة كبيرة الحجم ومنتجع صحي وصالة يوجا وحديقة زن وسينما في الهواء الطلق، إضافة إلى مساحات خضراء ومروج ومنطقة مخصصة للعب للأطفال وغير ذلك الكثير.

وتميز حفل إطلاق برج «أوليفيا ريزيدنسز» بشاشات تفاعلية ألقت الضوء على التصميم المتطور للمشروع ووسائل الراحة التي يشتمل عليها.

كما شهد الحفل الإعلان عن خطة السداد الجديدة 10 / 90 الأولى من نوعها، والتي تتيح للمشتري سداد دفعة مقدمة بنسبة 10 % تليها دفعات بنسبة 1 % لمدة 90 شهراً. ولا تتضمن خطة السداد الجديدة دفعات معجلة، كما يمكن للمستثمرين الحصول على نسبة تصل إلى 15 % من عائد الإيجار السنوي الذي لا مثيل له في أي مشروع آخر ضمن هذه الفئة.

وقال شاهزاد نارين ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة «كارما» للتطوير العقاري: يسرنا الإعلان عن برج «أوليفيا ريزيدنسز»، مشروعنا الأكثر ابتكاراً حتى الآن والذي يشكل إضافة هامة للمجتمع المتميز في دبي. يوفر المشروع مستوى جديداً من المعيشة الفاخرة التي يمكن الحصول عليها في المدينة، مع مرونة غير مسبوقة في الدفعات على مدى 8 سنوات، والاستمتاع بالإقامة في منطقة رائعة بجوار جرين كوميونيتي النابض بالحياة، حيث يوفر مستوى جديداً من المعيشة الراقية في المدينة.

وأضاف أن البرج عزز التزام «كارما» بالارتقاء بالمشهد العقاري في دبي من خلال طرح مساكن فاخرة تركز على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء بالتعاون مع شركة «ديكا» لإدارة المشاريع العقارية. ويتمثل هدف الشركتين في تطوير تجارب معيشية جديدة فريدة من نوعها في مواقع رئيسية في دبي مع محفظة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 1.3 مليار درهم.





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