اعتقال ثلاثة مشجعين بسبب شجار وقع في ريو دي جانيرو .. الكونميبول يدين العنف قبل نهائي كأس ليبرتادوريس

أدان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) أعمال العنف بعد اعتقال ثلاثة مشجعين بسبب شجار وقع في ريو دي جانيرو قبل المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلومينيسي البرازيلي.

وأعلنت الشرطة العسكرية في الولاية إلقاء القبض على اثنين من مشجعي الفريق الأرجنتيني ومشجع برازيلي بعد الشجار الذي وقع قبل المباراة النهائية للبطولة التي تعادل دوري أبطال أوروبا والمقررة غدا السبت.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس "يدعو الكونميبول جماهير بوكا جونيورز وفلومينيسي إلى تقاسم لحظات المتعة والاحتفال التي تمنحنا إياها كرة القدم.

"يجب أن تحفز قيم الرياضة التي نعشقها السلوك السلمي والمتزن، لذا نحن نرفض أي أعمال عنف وعنصرية قد تحدث على هامش المباراة النهائية".

وقالت الشرطة إن قوات الأمن المحلية تدخلت بعد مشاهدة اشتباكات بين الجماهير في مهرجان المشجعين على شاطئ كوباكابانا.

وأضافت الشرطة في بيان "طوّق ضباط الشرطة المنطقة على الفور وسيطروا على الوضع بينما اقتادوا ثلاثة أشخاص (سائحان أرجنتينيان وبرازيلي) إلى مركز الشرطة".

وحمّل سكان محليون السائحين الأرجنتينيين مسؤولية أعمال العنف، بينما قال مشجعو بوكا لوسائل إعلام أرجنتينية إن أنصار فلومينيسي وصلوا إلى الشاطئ لتنفيذ هجوم منظم قبل إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وقالت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية إنه من المتوقع حضور نحو 20 ألف مشجع لفريق بوكا جونيورز المباراة النهائية على ملعب ماراكانا غدا السبت إذ يسعى فريقهم إلى تحقيق لقبه السابع في كأس ليبرتادوريس.

ويأمل فلومينيسي، الذي يلعب على أرضه، في إحراز لقبه القاري الأول بعد خسارته أمام ليجا دي كيتو الإكوادوري في نهائي 2008.

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