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أحمد بن سعيد يرفع علم الدولة فوق مقر مجموعة الإمارات

11/3/2023 9:27:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، علم دولة الإمارات في مبنى المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات احتفالاً بـ«يوم العلم»، رمز وحدة الدولة وعزتها، وذلك بحضور عدد كبير من العاملين في المجموعة التي تضم طيران الإمارات ودناتا.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «استجابة لنداء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتمعت اليوم مع موظفي مجموعة الإمارات لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً، مجسدين ارتباطنا العميق وانتماءنا لهذا الوطن المعطاء».

وأضاف سموه: «يجسد علم دولة الإمارات قيم أمتنا القائمة على الوحدة والفخر والسخاء، كما يعبر عن الاعتزاز بهويتنا الوطنية، نحتفل بيوم العلم برسالة ملهمة من كوادرنا الوطنية الشابة، تعكس تفانيهم في الحفاظ على هذه القيم للأجيال القادمة».

ويعمل لدى مجموعة الإمارات أفراد من أكثر من 160 جنسية، يجمعهم شعور الانتماء والأهداف المشتركة، ما يساهم في تحقيق الرؤية التي وضعتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وتحتفل مجموعة الإمارات سنوياً بيوم العلم في الثالث من نوفمبر، الحدث السنوي لتكريم جهود الآباء المؤسسين لدولة الإمارات، وتجديد للروح الوطنية، ومناسبة للتأمل فيما حققته الدولة من إنجازات. وتحتفل بهذه المناسبة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة في الدولة.


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