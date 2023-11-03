يويفا يعلن عن مشاركته في تنظيم حفل جائزة الكرة الذهبية اعتبارا من 2024



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان رسمي الجمعة، عن مشاركته في تنظيم حفل جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا منذ عام 1956، وذلك اعتبارا من عام 2024.

وذكر "يويفا" في بيان رسمي: "يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري، المالكة لشركتي الإعلام فرانس فوتبول وليكيب، عن شراكة للمشاركة في تنظيم جائزة الكرة الذهبية الشهيرة اعتبارا من عام 2024".

وأضاف: "يهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري معا إلى تعزيز المكانة والانتشار العالمي لكرة القدم والجوائز، مع تعزيز الشعور بالوحدة والتعاون داخل مجتمع كرة القدم".

وكجزء من الاتفاقية، تظل مجموعة "أموري" مالكة العلامة التجارية للكرة الذهبية وستستمر في الإشراف على نظام التصويت، الذي سيبقى دون تغيير ومستقلا، وسيساهم "يويفا" بخبرته في مجال كرة القدم في تسويق الحقوق التجارية العالمية وتنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي.

وأكد "يويفا" أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز العلاقة والروابط التاريخية بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري والتي يعود تاريخها إلى أكثر من نصف قرن.

كما سيتم استحداث جائزتين جديدتين، وهما جائزة أفضل مدرب للرجال، ومثلها في فئة السيدات.

وستضاف الجائزتان الجديدتان إلى الجوائز الثمانية الحالية، وهي الكرة الذهبية للرجال، الكرة الذهبية للسيدات، كأس كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، كأس ياشين لأفضل حارس مرمى، غيرد مولر لأفضل هداف، أفضل فريق كرة قدم للرجال، أفضل فريق كرة القدم للسيدات، وجائزة سقراط لمكافأة المبادرات الاجتماعية أو الخيرية للاعبين.

وذكرت تقارير أن الحفل الذي كان يقام دائما في باريس يمكن الآن عقده في مدن أخرى، وقد يتم إلغاء جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتي كانت موجودة منذ عام 2011، لكن يويفا لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي.

يذكر أن النجم الأرجنتيني المخضرم، ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي، حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2023، للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية، بعدما تفوق على منافسيه النرويجي إرلينغ هالاند، والفرنسي كيليان مبابي.

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