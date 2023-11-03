غداً.. مضمار جبل علي يفتتح سباقاته للموسم الجديد بأمسية من 7 أشواط



تنطلق غداً أولى أمسيات سباقات مضمار جبل علي في الموسم الجديد، الذي يشهد إقامة 11 سباقا على مدار أكثر من 4 شهور.

ويفتتح المصمار غداً موسم سباقاته ببرنامج يضم 7 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، عدا الشوط الأول الذي يحتضن كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة.

وتفتتح الخيول العربية الأصيلة المبتدئة مجريات الحفل عبر سباق "كأس الوثبة ستاليونز" لملاك الاسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمشاركة 17 من خيول الـ4 سنوات فما فوق على مسافة 1400 متر، وتبلغ جوائزه 70 ألف درهم.

ويشهد الشوطان الثاني والثالث سباقي سرعة للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، سباق المبتدئة "ستيكس" برعاية الشعفار للاستثمار، بمشاركة 10 خيول، وجوائزه 60 ألف درهم، وسباق "نوفيس ستيكس" لعمر سنتين، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، بمشاركة 6 خيول، وجوائزه 60 ألف درهم أيضا.

كما يشهد الشوط الرابع على "كأس بنك دبي التجاري" للخيول المهجنة الأصيلة، مشاركة 9 خيول بعمر الـ3 سنوات فيما فوق، لمسافة 1200 متر – هانديكاب، برعاية بنك دبي التجاري، ويبلغ إجمالي جوائزه 76 ألف درهم.

ويشارك في الشوط الخامس على "كأس دبي للمرطبات" للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1400 متر، 11 من الخيول المبتدئة، وتبلغ جوائزه 60 ألف درهم، ويشارك في الشوط السادس والرئيس على "كأس افتتاح الموسم" لمسافة 1600 متر – هانديكاب، برعاية اسطبلات شادويل، 12 خيلاً بإجمالي جوائز 84 ألف درهم.

ويتنافس في الشوط السابع الأخير على "كأس المشرق لخدمات الري" للخيول المبتدئة فوق 3 سنوات، لمسافة 1800 متر، 9 خيول بإجمالي جوائز 60 ألف درهم.

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