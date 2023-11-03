110 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 110 مليارات درهم.

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 88 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و21.4 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.402 مليار درهم بنهاية الجمعة الماضية إلى 3.511 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و662.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 2.96 في المائة أو ما يعادل 273.64 نقطة ليغلق عند 9510.49 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 3.18 في المائة رابحاً نحو 286.59 نقطة ليقفل عند 9281.34 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 3.78 في المائة ليغلق عند 3929.81 نقطة.

وتصدر "العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بعد اجتذابه سيولة بقيمة مليار درهم ليغلق عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" مستقطباً 523.47 مليون درهم ليبلغ 18.84 درهم، ثم "ملتيبلاي" بنحو 480 مليون درهم ووصل إلى 3.61 درهم.

وفى سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط جاذباً سيولة بنحو 546 مليون درهم وأقفل عند 6.83 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 151.3 مليون درهم وأغلق عند 17.6 درهم، ثم "مصرف عجمان" مستقطباً 150 مليون درهم ووصل إلى 2.13 درهم.

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