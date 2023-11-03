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نيمار يوجه رسالة لجمهور الهلال السعودي بعد جراحة ناجحة، فماذا قال؟

11/3/2023 9:27:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه البرازيلي نيمار، رسالة شكر لجماهير فريقه الهلال السعودي، متعهدا بأن يعود معهم قريبا وذلك بعد خضوعه أمس الخميس لجراحة "ناجحة" بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى.

ونشر نادي الهلال فيديو لنيمار من المستشفى بعد العملية وهو يقول: "مرحبا جماهير الهلال، شكرا على كل الحب، كل شيء تم بشكل جيد، سأعود قريبا معكم، قبلة لكم، ثقة في الله، شكرا على الدعم، وداعا".

كما نشر نيمار صورة على حسابه في "إنستغرام" وفقاً لروسيا اليوم محاطا بابنيه مرفقة برسالة: "كل شيء سيكون على ما يرام".

ولم يتم تحديد مدة غياب النجم البرازيلي عن الملاعب، لكنه بحاجة إلى أشهر طويلة من أجل التعافي واللعب مرة أخرى بعد هذه العملية.

وتعرض نيمار إلى الإصابة في 17 أكتوبر الماضي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروغواي 0-2 في مونتيفيديو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سقط نجم "السيليساو" بعد التحام مع لاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس دي لا كروس، فخرج على نقالة وهو يبكي.

وكان نيمار انضم إلى الهلال في أغسطس الماضي في صفقة ضخمة، بعد ستة مواسم في باريس سان جيرمان.


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