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ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 9227 و 23500 جريح في هجمات إسرائيل على قطاع غزة

11/3/2023 9:27:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن مسؤول طبي فلسطيني، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 9227 في هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي في غزة، بأن من بين إجمالي القتلى 3826 طفلا و2405 امرأة فيما أصيب أكثر من 23500 آخرين بجروح مختلفة.

وبحسب القدرة فإن لدى الجهات الحكومية في غزة أكثر من 2100 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة من بينهم 1200 طفل.

من جهته حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من مخاطر استمرار وجود جثث القتلى تحت الركام ووصول بلاغات عن روائح ناجمة لتحللها ينذر بخطر انتشار الأوبئة ما يهدد مئات آلاف السكان في القطاع.

وذكر المكتب الإعلامي في تقرير له، أن أكثر من 212 ألف وحدة سكنية تضررت و35 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة بفعل هجمات إسرائيل.

وأفاد بأن هجمات إسرائيل استهدفت 214 مدرسة تعرضت لأضرار متفاوتة منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.

كما رصد تضرر 164 مسجداً غزة منها 54 تعرضت للهدم الكلي 110 جزئياً، عدا استهداف 3 كنائس.

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