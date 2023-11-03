عبد اللهيان: المقاومة في فلسطين والمنطقة جاهزة لمواجهة مختلف الاحتمالات

(MENAFN
- Palestine News Network )
طهران/PNN-قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "المقاومة في فلسطين والمنطقة جاهزة لمواجهة مختلف الاحتمالات مع الكيان الصهيوني".
وأضاف عبد اللهيان، أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية تداعيات استمرار المجازر في غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية الإيرانية، إن "أميركا أثبتت أنها جزء حاسم من استمرار الحرب والإبادة في غزة، وليست جزءا من الحل".
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