عبد اللهيان: المقاومة في فلسطين والمنطقة جاهزة لمواجهة مختلف الاحتمالات

MENAFN - Palestine News Network ) طهران/PNN-قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "المقاومة في فلسطين والمنطقة جاهزة لمواجهة مختلف الاحتمالات مع الكيان الصهيوني".

وأضاف عبد اللهيان، أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية تداعيات استمرار المجازر في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية الإيرانية، إن "أميركا أثبتت أنها جزء حاسم من استمرار الحرب والإبادة في غزة، وليست جزءا من الحل".



