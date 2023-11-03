صحيفة إسرائيلية: 8 آلاف قذيفة مدفعية ألقيت على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن سلاح المدفعية الإسرائيلي قصف غزة بـ8 آلاف قذيفة منذ بداية الحرب.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال، إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.