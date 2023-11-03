صحيفة إسرائيلية: 8 آلاف قذيفة مدفعية ألقيت على غزة

صحيفة إسرائيلية: 8 آلاف قذيفة مدفعية ألقيت على غزة
التاريخ
11/3/2023 9:15:24 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن سلاح المدفعية الإسرائيلي قصف غزة بـ8 آلاف قذيفة منذ بداية الحرب.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال، إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
MENAFN03112023000205011050ID1107367746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.