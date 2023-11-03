الأمم المتحدة تقدر الاحتياجات الإنسانية لغزة والضفة الغربية بنحو 1.2 مليار دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدرت الأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ (1.2 مليار دولار) حتى نهاية 2023، حسبما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا".



وأوضح المكتب في بيان له، اليوم الجمعة، نقلته شبكة "سي إن بي سي"، أن "الكلفة لتلبية حاجات 2.7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بـ1,2 مليار دولار"، مضيفا أن النداء لجمع أموال الذي أطلق في 12 تشرين الأول غير كاف إطلاقا.



وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد سعى أصلا للحصول على مساعدات بقيمة 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص في النداء المذكور.



وأشار البيان إلى أن "الوضع أصبح يائسا بشكل متزايد منذ ذلك الحين"، موضحًا أن النداء الجديد "سيحدد الحاجة إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى والنظافة وغيرها من الأولويات العاجلة في أعقاب القصف المكثف على قطاع غزة".



وحث المكتب الأممي الجهات المانحة على توفير الموارد للاستجابة "على الفور"، مشددًا على أن "قدرتنا على تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين ستعتمد على التمويل الكافي، والوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين، أينما كانوا، والتدفق الكافي للإمدادات الإنسانية وأهمها الوقود".



بترا