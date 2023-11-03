شاهد - كتائب القسام تخوض اشتباكات ضارية مع العدو في شوارع بيت حانون

شاهد - كتائب القسام تخوض اشتباكات ضارية مع العدو في شوارع بيت حانون
التاريخ
11/3/2023 9:15:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مشاهد من الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدو كتائب القسام مع قوات العدو في شوارع بيت حانون وتدميرهم لعدد من الآليات.
وكانت الكتائب أعلنت عن استهداف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس (5) قذائف "TBG" واشتعال النيران في المبنى.
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