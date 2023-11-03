بدء اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الجمعة، اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي تستضيفه نقابة المحامين الأردنيين تحت عنوان "فلسطين القضية العادلة".



واستعرض أمين عام اتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى خلال الجلسة الأولى التي ترأسها رئيس المكتب نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، تقريرًا عن أعمال الاتحاد خلال الفترة الماضية.



وقال نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، إن عدد المحامين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة ارتفع إلى 30 محاميا، كان آخرهم محاميان استشهدا مع عائلاتهم ليلة الجمعة.



وأضاف في مداخلة له خلال الجلسة، أن النقابة فقدت الاتصال مع العديد من المحامين في القطاع، وأن زملاءهم في الضفة الغربية والقدس لم يمارسوا عملهم منذ بدء العدوان بسبب الإغلاقات التي يفرضها الاحتلال، موضحًا أن المحاكم باتت شبه مغلقة، وتحولت المدن والقرى إلى سجون كبيرة، وأصبح مَن يحاول الخروج منها يعرض نفسه للخطر.



وطالب بالعمل على وقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كذلك محاكمة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.



وتخلل الجلسة نقاشات عن تقرير الأمين العام للاتحاد، شارك فيها عدد من نقباء المحامين في الدول العربية وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد.