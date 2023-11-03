حسن نصر الله: معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة

حسن نصر الله: معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة
التاريخ
11/3/2023 9:14:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله إن معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة.
وبين نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس
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