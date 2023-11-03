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حسن نصر الله: معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة

11/3/2023 9:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله إن معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة.
وبين نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس




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