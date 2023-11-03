المقاومة الإسلامية في العراق تعلن بدء مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال فصيل "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنه سيبدأ الأسبوع المقبل "مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء"، نصرة لفلسطين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن "المرحلة الجديدة ستكون أشد وأوسع على قواعد الأعداء في المنطقة".
وكانت هذا الفصيل قد تبنّى في الأيام الماضية هجمات على قواعد عسكرية، تضم قوات أميركية في العراق وسوريا، ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.
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