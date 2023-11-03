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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن بدء مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء

11/3/2023 8:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال فصيل "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنه سيبدأ الأسبوع المقبل "مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء"، نصرة لفلسطين.


ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن "المرحلة الجديدة ستكون أشد وأوسع على قواعد الأعداء في المنطقة".


وكانت هذا الفصيل قد تبنّى في الأيام الماضية هجمات على قواعد عسكرية، تضم قوات أميركية في العراق وسوريا، ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.


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