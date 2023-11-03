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الأردنيون يحتشدون بالقرب من سفارة الاحتلال رفضا للعدوان على غزة - صور

11/3/2023 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتشد آلاف الأردنيين بعد أداء صلاة الجمعة بالقرب من سفارة الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الرابية في عمّان.
وندد المشاركون بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ28 على التوالي واستمرار قصف المدنيين بشتى الأسلحة وارتقى على إثره آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأثنوا على قرار الحكومة باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب والطلب من سفير الاحتلال عدم العودة إلى عمّان.
وثمنوا جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب على غزة ودوره حشد المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية.
وطالبوا المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى دعم جهود الأردن في رفع الحصار عن قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة التي يمر بها القطاع وإدخال المساعدات الطارئة والتي تشمل الغذاء والدواء والوقود.




















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