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5500 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

11/3/2023 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى 5500 مواطن مقدسي، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، عند مداخل البلدة القديمة من القدس وبوابات المسجد.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، أن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما حال دون تمكن الآلاف من الصلاة. وأدى المواطنون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة، وتحديداً في وادي الجوز المجاور، وقمعهم الاحتلال بالرصاص الغاز السام، واعتدى عليهم بالضرب.


وللجمعة الرابعة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول إلى الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقاً إلى أكثر من 50 ألف مواطن.


بترا

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