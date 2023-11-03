الرئيس الإسرائيلي خلال لقائه بلينكن: وجهنا إنذارات للمدنيين في غزة ليخرجوا للمناطق الآمنة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-قال الرئيس الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، بأن اسرائيل
وجهت إنذارات للمدنيين في غزة ليخرجوا للمناطق الآمنة.
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أن اسرائيل يحق لها أن تدافع عن نفسها مضيفا بأن الولايات المتحدة تحرص على عدم تكرار هذه الهجمات ضد اسرائيل، وتابع تحدثنا مع اسرائيل بأنه من الضروري الحرص على حماية المدنيين العالقين في ساحة القتال مشيرا الى ان نحن
مصممون على دعم إسرائيل ولن نتوانى في ذلك أبدا ونعمل على إطلاق سراح المحتجزين".
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