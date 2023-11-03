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الرئيس الإسرائيلي خلال لقائه بلينكن: وجهنا إنذارات للمدنيين في غزة ليخرجوا للمناطق الآمنة

11/3/2023 8:11:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قال الرئيس الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، بأن اسرائيل
وجهت إنذارات للمدنيين في غزة ليخرجوا للمناطق الآمنة.

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أن اسرائيل يحق لها أن تدافع عن نفسها مضيفا بأن الولايات المتحدة تحرص على عدم تكرار هذه الهجمات ضد اسرائيل، وتابع تحدثنا مع اسرائيل بأنه من الضروري الحرص على حماية المدنيين العالقين في ساحة القتال مشيرا الى ان نحن
مصممون على دعم إسرائيل ولن نتوانى في ذلك أبدا ونعمل على إطلاق سراح المحتجزين".

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