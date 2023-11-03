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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة بدرس قضاء رام الله

11/3/2023 8:11:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة الصحة
استشهاد الشاب يوسف محمد يوسف شاهين (٣٣ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في بلدة بدرس، قضاء رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب شاهين أثناء خروجه من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، وأصابته في صدره، وقد جرى نقله إلى مركز طوارئ بلدة نعلين المجاورة، ووصفت إصابته بالخطيرة، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تمركزت وسط القرية، وأعاقت حركة مركبات المواطنين.

وباستشهاد الشاب شاهين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية إلى 10 شهداء، ومنذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 144، ومنذ بداية العام الجاري إلى 352 شهيدا.

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