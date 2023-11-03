استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة بدرس قضاء رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة الصحة
استشهاد الشاب يوسف محمد يوسف شاهين (٣٣ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في بلدة بدرس، قضاء رام الله.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب شاهين أثناء خروجه من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، وأصابته في صدره، وقد جرى نقله إلى مركز طوارئ بلدة نعلين المجاورة، ووصفت إصابته بالخطيرة، ليعلن عن استشهاده لاحقا.
ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تمركزت وسط القرية، وأعاقت حركة مركبات المواطنين.
وباستشهاد الشاب شاهين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية إلى 10 شهداء، ومنذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 144، ومنذ بداية العام الجاري إلى 352 شهيدا.
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