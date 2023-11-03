338 جنديا وضابطا قتلوا منذ السابع من أكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عدد قواته الذين قتلوا في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 338 عسكريًا بين جندي وضابط.
وقال في إحاطة يومية، إنه تم إبلاغ عائلات 241 مخطوفًا في قطاع غزة، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية "تحاصر غزة وتقتل مسلحين وتعثر على أسلحة كبيرة في معاقل حماس".
ونشر المتحدث بلسان جيش الاحتلال أسماء أربعة جنود قتلى جدد سقطوا في المعارك الضارية شمال قطاع غزة.
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