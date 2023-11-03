338 جنديا وضابطا قتلوا منذ السابع من أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عدد قواته الذين قتلوا في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 338 عسكريًا بين جندي وضابط.





وقال في إحاطة يومية، إنه تم إبلاغ عائلات 241 مخطوفًا في قطاع غزة، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية "تحاصر غزة وتقتل مسلحين وتعثر على أسلحة كبيرة في معاقل حماس".





ونشر المتحدث بلسان جيش الاحتلال أسماء أربعة جنود قتلى جدد سقطوا في المعارك الضارية شمال قطاع غزة.