بعد عشرة أيام من التفكير.. ساكو يرحل عن مونبلييه بعد واقعة مركز التدريب





قال المدافع الفرنسي مامادو ساكو أمس الخميس إنه رحل عن ناديه مونبلييه المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد واقعة في مركز التدريب الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مشادة وقعت بين قلب دفاع باريس سان جيرمان وليفربول السابق البالغ من العمر 33 عاما والمدرب ميشيل دير زاكاريان.

وانتقل ساكو، الذي شارك في 29 مباراة دولية مع منتخب بلاده، إلى مونبلييه قادما من كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2021.

وقال ساكو عبر تطبيق إنستجرام "علينا معرفة كيفية الرحيل حينما يغيب الاحترام.

"عقب الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي في مركز التدريب والتي أتنصل من المسؤولية عنها تماما قررت... إنهاء مسيرتي مع مونبلييه".

وقال مونبلييه إن الطرفين قررا إنهاء العقد بعد عشرة أيام من التفكير.

وذكر النادي الفرنسي في بيان "نشأت حالة من الجدل الإعلامي على مدى 10 أيام حول النادي بشأن "صدام" بين ميشيل دير زاكاريان ومامادو ساكو.

"خلافا لما قيل ونقل، لم يتم إبعاد مامادو ساكو احترازيا".

وعقب خلافات بين ساكو والجهاز الفني في ليفربول في 2016 استُبعد اللاعب من الفريق الأول وأعيد إلى إنجلترا من جولة تحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة لأسباب انضباطية.

ويحل مونبلييه صاحب المركز 11 في الدوري الفرنسي ضيفا على باريس سان جيرمان فريق المركز الثاني في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

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