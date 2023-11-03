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كلوب يكشف.. هل طلب محمد صلاح مغادرة ليفربول؟

11/3/2023 8:00:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن مباراة فريقه أمام لوتون تاون، بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، كاشفاً موقف محمد صلاح، وكذلك لويس دياز الذي يُعاني من أزمة نفسية بسبب اختطاف والده.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بالنسبة للويس دياز، إذا شعر أنه على ما يرام، فسيكون معنا، يمكنك أن ترى أنه لم ينام كثيرًا، الأخبار الواردة من كولومبيا تمنحنا القليل من الأمل، لا أستطيع أن أقول ما سنفعله، الأمر متروك له، إذا كان كذلك وهل سيجعل نفسه متاحا أم لا، لقد تدرب في آخر يومين”.

وعن صلاح وارتباطه بالرحيل عن ليفربول الصيف الماضي، قال كلوب: "لا أعرف أي شيء عن عرض الصيف الماضي (من الاتحاد)، لكن الأهم هو أنه هنا الآن".

واستطرد: "لم أفكر في الأمر للحظة، لم يأت صلاح ويطلب مغادرة الفريق أبدًا، نعم، إنه هنا ويلعب بشكل جيد للغاية، يمكنك أن ترى أنه يستمتع بالفريق كثيرًا، إنه في حالة جيدة، وهو أفضل خارج الملعب”.

وأضاف: "إنه يستمتع بالصحبة مع اللاعبين، يرى أن هناك الكثير من الإمكانات، إنه يريد تعظيم ذلك من خلال الحصول على شيء من تلك الشراكة، أما الأشياء الأخرى (العرض)، فلم نفكر فيها أبدًا".

وعن مواجهة لوتون تاون، قال كلوب: "سمعت عن ملعبهم ولم أره بعد، ملعب واحد لم أذهب إليه من قبل، أنا أتطلع إليه، سمعت أن غرفة تبديل الملابس ليست ضخمة، كل ما أحتاجه هو الملعب والمنافس، إنه أمر مثير".

وأوضح: "من المحتمل أن نواجه تراجع من الخصم، من المحتمل أن نواجه الكرات الثابتة بجودة عالية، إنها ليست المرة الأولى التي نواجه فيها فريقًا يلعب بهذه الطريقة”.

وعن الخيارات الهجومية لليفربول، قال كلوب: "إنهم جميعًا أذكياء حقًا ويدركون أنهم لا يستطيعون لعب جميع المباريات، لا يمكننا فرض موقف لويس دياز، الأمر ليس في أيدينا، ننتظر معًا الأخبار الجيدة، لقد أمضينا عامًا فظيعًا معًا، أصبحت الأسئلة الآن أكثر إيجابية، أنا سعيد جدًا لأن لدينا فريقًا جيدًا حقًا، لكن الفرق الأخرى جيدة أيضًا، الأمر لا يتعلق بالاحتفال في هذه اللحظة”.

وعن الهولندي كودي جاكبو والأوروغواياني داروين نونيز، قال كلوب: "منذ وجود كودي هنا لعب في مجموعة متنوعة من المراكز، في بداية الموسم وضعناه في خط الوسط ولم تكن الخطة أبدًا أن يلعب كودي هناك، إنه ذكي للغاية ويمكنه التكيف”.

وأكمل: "لقد أصبحت لغة نونيز الإنجليزية الآن أفضل بكثير، كل شيء مختلف، إنه في لحظة جيدة للغاية، وما زالت هذه مجرد البداية، أتمنى أن يستمر الأمر لفترة طويلة”

واختتم قائلًا: "تياغو مستمر خارج الفريق، لا يمكننا ممارسة أي ضغط هناك أيضًا، نتوقع أن يعود مع بداية العام الجديد، أربعة أسابيع أخرى، أود أن أقول إن هذا أمر واقعي، لا أستطيع الانتظار حتى يعود، لا تحديث".

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