الذهب يتجه لتسجيل أول تراجع أسبوعي في قرابة شهر



يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، وسط إحجام من المتعاملين إلى حد كبير قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 0955 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1989.83 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وجاءت تحركاته في نطاق ضيق بلغ ستة دولارات.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1997.40 دولاراً.

انخفض الذهب واحداً بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعداً عن مستوى الألفي دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس "تراجعت أسعار الذهب بسبب تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية مع اعتياد الأسواق على فكرة وجود صراع طويل بين إسرائيل وحماس".

وأضاف "الأموال تخرج من الذهب والدولار الأمريكي وتعود إلى الأصول الأكثر مخاطرة".

تتجه الأسهم صوب أكبر ارتفاع أسبوعي لها في عام، بينما ارتفعت السندات وتراجع الدولار مع ترحيب المستثمرين بالتوقف في حملة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.63 دولاراً للأوقية وتتجه صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 925.13 دولاراً، متجها صوب رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1111.62 دولاراً.