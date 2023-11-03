مشاركون يروون قصة المستشفى الميداني الأردني في غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعود أحد الضباط في الجيش الأردني بالذاكرة إلى عام 2009 عندما تلقى حينها خبراً يقول إنه كان ولا يزال الأكثر إسعاداً له، إذ اختير ضمن القوة التي ستتجه إلى المستشفى الميداني الذي أمر ملك الأردن عبدالله الثاني بإنشائه بذلك العام في حي تل الهوى في قطاع غزة.

ووفق الضابط الذي تحدث إلى "النهار العربي"، فإن الشارع الأردني في ذلك الوقت كان يعيش غلياناً واحتقاناً كبيرين جراء الهجوم الإسرائيلي الذي كان العدوان الأول الواسع على قطاع غزة والذي بدأ في السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) عام 2008، واستمر 23 يوماً حتى الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) من عام 2009، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء العدوان بنحو 10 أيام، بدأ المستشفى عمله في غزة كأول مستشفى عربي في القطاع.





ومن بين أبرز ما يستذكره الضابط خلال تلك الفترة، هو تبرع الملك أثناء اندلاع الحرب بالدم لأهل غزة، مطلقاً بذلك حملة وطنية للتبرع بالدم، وبعدها كان الإيعاز للجيش بتجهيز المستشفى الميداني العسكري الذي استفاد ملايين الغزيين من خدماته منذ إنشائه وحتى اليوم.

ويشير الضابط إلى أن الذهاب ضمن طواقم المستشفى الميداني إلى غزة، كان حلماً بالنسبة إليه وإلى زملائه في الجيش، قائلاً إن الجميع حينها كان يبذل كل جهده ليجد طريقة يلتحق بها بالطاقم، مندفعين بحس عال من المسؤولية تجاه الأشقاء في غزة، وهم يواجهون كارثة إنسانية وسط ضغط كبير على المستشفيات وأعداد كبيرة للشهداء والمصابين.

توالت بعد ذلك دفعات الطواقم التي تغادر المملكة إلى المستشفى، إذ يتم استبدال الطاقم كل شهرين قبل أن تصبح كل 3 أشهر بدءاً من عام 2020، فيما وصل عدد دفعات الطواقم منذ إنشاء المستشفى حتى الوقت الحالي 76 دفعة.



علاقة محبة تتخطى حدود المستشفى

وعن مشاركته في إحدى دفعات عام 2019، يقول ضابط آخر لـ"النهار العربي"، إنه لطالما تمنى وسعى إلى أن يكون أحد أفراد طواقم الجيش الطبية التي تغادر إلى قطاع غزة، وعندما تحقق له ذلك يقول: "كانت فرحتي لا توصف".

ووفق الضابط، فإنه خرج مع طاقم قوامه بين 180 إلى 220 شخصاً، يشمل معظم الاختصاصات من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيي مختبرات وأشعة، بالإضافة إلى طاقم خدمات مساندة كالتي تعمل على غسل الملابس وكيّها وإعداد الطعام والحراسة، مشيراً إلى أن المستشفى يحتوي على غرفة عمليات وأجهزة تعقيم وعيادة أسنان مجهزة بالكامل، وعيادات أخرى للاختصاصات الباطنية والجراحة العامة وجراحة العظام والنسائية والتوليد والجلدية وباحث نفسي طبي وعلاج طبيعي وعلاج وظيفي، وغرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة ومختبر فحوصات وأشعة وصيدلية كبيرة تنقسم إلى قسمين، الأول للمستهلكات الطبية كالكراسي المتحركة والعكازات وما شابه والقسم الثاني مخصص للأدوية.





وتحدث الضابط عن حجم المحبة التي يكنها أهالي غزة لطواقم المستشفى الميداني الأردني، قائلاً إنهم كانوا حريصين على التعامل معهم بود ومحبة وحرص على استضافتهم والتقرب منهم وإبداء استعدادهم دوماً لأي خدمة يحتاجونها أياً كانت، مشيراً إلى أنهم "كانوا يشاركوننا مناسباتنا الوطنية بالحضور للاحتفال معنا فيها، مثلما كان الأردنيون يحرصون في الوقت ذاته على مشاركة أهالي غزة المحيطين بهم مناسباتهم".



عمل لا يقل صعوبة عن الأعمال القتالية

وقال عضو مجلس الأعيان الدكتور إبراهيم البدور وهو استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، وسبق أن عمل في المستشفى لمدة تزيد على 3 أشهر، إن الأطباء في القطاع يخوضون عملاً لا يقل صعوبة عن الأعمال القتالية، وسط إجهاد كبير ونقص في المعدات والمستلزمات والإمدادات، مقابل التزايد الضخم في أعداد الجرحى الذين لا يكاد يتوقف نقلهم إلى المستشفيات.

لذلك، يرى البدور في حديثه إلى "النهار العربي"، أن الحاجة تبرز أكثر فأكثر لأي جهود تسند عمل القطاع الصحي في غزة، ومن بينها الجهود التي يقدمها المستشفى الميداني الذي يجسد من خلالها جانباً إنسانياً من عمق الموقف الأردني العام والثابت في نصرة القضية الفلسطينية والوقوف الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني ومساندته بكل الأشكال.

وقال إن مخزون المستشفيات في غزة، مهما كان كبيراً، فإنه ومع حجم ما يحدث، سيستمر في النفاد المتسارع، مشيراً إلى أن الأولوية في ظروف مثل هذه تكون للمستلزمات الطبية الأساسية والأجهزة الحيوية، لا سيما الأوكسجين ومواد التخدير والخيوط الجراحية وتوفير أكبر عدد ممكن من الطواقم والأسرّة.



ودعا البدور إلى تكثيف الخطاب الإنساني أكثر فأكثر في سياق العدوان الإسرائيلي، وإفراد مساحات أوسع بهذا الخصوص في وسائل الإعلام، معتبراً أن الأولوية هي لسلامة الأرواح وضمان تقديم الخدمات الصحية والطبية كافة لهم، بالتوازي مع تكثيف دخول مساعدات أخرى لا تقل أهمية في مقدمتها الأغذية.

دور أردني مكثف لمساعدة غزة ورغم القصف الإسرائيلي العنيف الذي شكل خطراً كبيراً على المستشفى الميداني وهدد استمرار عمله في غزة، إلا أن ملك الأردن وجه بالإبقاء عليه في القطاع والاستمرار في عمله لإسناد المنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى.



وفي الحديث عن الدور الإنساني الرسمي للأردن في قطاع غزة، لا يمكن القفز عن الجهود الممتدة التي تبذلها الهيئة الخيرية الهاشمية في تقديم مختلف أشكال المساعدات إلى سكان القطاع، سواء في أوقات السلم أو الحرب، إذ كان لافتاً تكثيف نشاطها بهذا الخصوص منذ بدء الحرب الأخيرة، من ضمنه إطلاق حملة تبرعات نقدية وعينية مفتوحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومشاركتها بإرسال الأردن أول طائرة مساعدات تصل إلى مطار العريش المصري، بالإضافة لشحنات مساعدات إغاثية أخرى.

وأخيراً، قدم الأردن تمويلاً لعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة بمبلغ 3 ملايين دينار، فيما خصصت وزارة الصحة معدات طبية وأدوية بقيمة نصف مليون دينار أردني، وأطلق التلفزيون الرسمي كذلك يوماً خيرياً "تيليثون" لمصلحة غزة جمع فيه ما يفوق 11 مليون دينار.



ويأتي ذلك في غمرة موقف شعبي عارم في التضامن مع غزة ودعم أهلها، إذ تشهد المملكة يومياً تظاهرات وفعاليات مختلفة، بالإضافة لانطلاق العديد من حملات التبرعات المالية والعينية، وما شابه من أشكال الدعم، فيما اتخذت المملكة الأربعاء، قراراً باستدعاء سفيرها في تل أبيب التي أبلغها عدم عودة سفيرها إلى عمان احتجاجاً على إصرار الجيش الإسرائيلي على الاستمرار في إطلاق النار، وذلك وسط تواصل الجهود السياسية والدبلوماسية الأردنية في الإقليم والعالم سعياً لوقف الحرب والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة أكثر فأكثر.



تطوع 850 طبيباً للذهاب إلى غزة وأكد نقيب الأطباء الأردنيين، زياد الزعبي، أن 850 طبيباً بينهم 250 مختصاً في الجراحة سجلوا أسماءهم كمتطوعين للذهاب إلى غزة، فيما قرر مجلس النقباء إنشاء مستشفى ميداني في القطاع، وذلك بالتعاون مع النقابات الصحية الأخرى وبدعم مالي كامل من المجلس.

الزعبي تحدث كذلك عن "اتصالات تجرى حالياً مع الهلال الأحمر المصري واتحاد الأطباء المصريين ليكون المستشفى الميداني في رفح، حيث يجري استقبال جرحى من غزة، كما تُجرى اتصالات مع جهات دولية أخرى لتأمين موقع للمستشفى داخل القطاع أو على الحدود مع الجانب المصري"، لكنه أكد أنه لم يتلق أي إجابة حتى اللحظة.

وقال

إن مجلس النقباء "سيعرض اقتراحاً على القوات المسلحة الأردنية ليكون المستشفى الميداني المقترح بجانب المستشفى الميداني الأردني العامل في القطاع أو تزويد المستشفى الحالي بالأطباء والكوادر الصحية الأخرى المتطوعين من النقابة".