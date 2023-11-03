لصالح لاعب مغمور.. ميسي يخسر جائزة أفضل وافد في الدوري الأمريكي

تفوق مهاجم أتلانتا يونايتد، اليوناني يورغوس ياكوماكيس على الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج أخيرا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بنيله جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي

وأحرز المهاجم الدولي ياكوماكيس (28 عاما و19 مباراة دولية) القادم من سلتيك غلاسكو الأسكتلندي (2021-2023) وأمضى معظم مسيرته في اليونان، جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي بعد تسجيله 17 هدفا هذا الموسم مع أتلانتا.

وحل ميسي (36 عاما) الذي يدافع عن ألوان إنتر ميامي بعد قدومه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثاني على الرغم من مساهمته في إحراز فريقه لقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في كرة القدم في أغسطس الماضي.

ولم يخض ميسي، المتوج مع منتخب بلاده بمونديال قطر العام الماضي، سوى ست مباريات فقط مع إنتر ميامي، حيث عكرت إصابة نهاية موسمه الأمريكي، وأبعدته عن فريقه الذي فشل في نهاية المطاف في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري مع إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، في 26 أغسطس الماضي كبديل في الشوط الثاني، وسجل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز 2-0 ليضع حدا لسلسلة من 11 مباراة لفريقه من دون فوز.

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