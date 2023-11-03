بوكا جونيورز الأرجنتيني يواجه فلومينينسي البرازيلي غدا في نهائي كأس ليبرتادوريس



يسدل الستار يوم غد السبت، على فعاليات النسخة الـ64 من بطولة كأس ليبرتادوريس العريقة لكرة القدم بمواجهة مثيرة جديدة بين الكرة الأرجنتينية ونظيرتها البرازيلية على لقب البطولة.

ويلتقي بوكا جونيورز الأرجنتيني مع فلومينينسي البرازيلي غدا على استاد "ماراكانا" التاريخي بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية؛ حيث يتنافس الفريقان على كأس البطولة وعلى المقعد الأخير في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة إقامتها في السعودية الشهر المقبل.

وكسر بوكا جونيورز هذا الموسم احتكار الفرق البرازيلية لمقاعد المباراة النهائية في المواسم الثلاثة الماضية؛ حيث كان طرفا النهائي في المباريات النهائية بهذه المواسم من نصيب الفرق البرازيلية، قبل أن يعود بوكا جونيورز للظهور في النهائي من خلال الموسم الحالي.

ويأمل بوكا جونيورز، الذي كان آخر فريق غير برازيلي يظهر في نهائي البطولة من خلال نسخة 2019، عندما خسر أمام فلامنجو، في إنهاء السيطرة البرازيلية على اللقب، والعودة بكأس ليبرتادوريس إلى الأرجنتين للمرة الأولى منذ نسخة 2018، التي فاز فيها ريفر بليت باللقب على حساب بوكا جونيورز بالذات، في نهائي أرجنتيني خالص للبطولة.

ويخوض بوكا جونيورز نهائي البطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه، حيث سبق له إحراز اللقب 6 مرات وحل ثانيا في 5 نسخ، ويطمح الفريق حاليا إلى الفوز باللقب السابع لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، والمسجل باسم اندبندنتي الأرجنتيني برصيد 7 ألقاب.

وفي المقابل، يخوض فلومينينسي النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، وهي الأولى منذ أن حل ثانيا في نسخة 2008، ويحلم بإحراز اللقب للمرة الأولى في التاريخ، والحفاظ على اللقب القاري برازيليا للموسم الخامس على التوالي مستفيدا من إقامة المباراة في ريو دي جانيرو.

وبرغم الفارق الكبير بين بصمة الفريقين في البطولة وتاريخ إنجازاتهما، تشير الإحصائيات إلى تعادل كفتهما بشكل كبير في المواجهات السابقة بينهما بكأس ليبرتادوريس، ما يوحي بأن المواجهة بينهما غدا لن تكون سهلة على الإطلاق.

والتقى الفريقان في 3 نسخ سابقة من البطولة، فكانت الأولى في نصف النهائي بنسخة 2008، وتعادلا 2-2 ذهابا في الأرجنتين وفاز فلومينينسي إيابا 3-1 على ملعبه لكنه خسر نهائي البطولة.

وشهدت نسخة 2012 لقاء الفريقين في دور المجموعات؛ وفاز فلومينينسي على بوكا جونيورز 2-1 في عقر داره ذهابا ثم خسر أمامه 0-2 إيابا في البرازيل، فيما كانت المواجهة الثالثة في ربع نهائي نفس النسخة، وفاز بوكا جونيورز 1-0 على ملعبه ذهابا وتعادل الفريقان 1-1 إيابا في البرازيل.

ولم يكن طريق أي من الفريقين سهلا نحو نهائي الغد، حيث تصدر بوكا جونيورز مجموعته في الدور الأول برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، ثم اجتاز الأدوار الثلاثة التالية في البطولة عبر ركلات الترجيح، التي شهدت تألق حارس مرماه سيرخيو روميرو.

وفاز بوكا جونيورز في الأدوار الثلاثة الفاصلة بركلات الترجيح على ناسيونال من أوروجواي وريسينج الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي، ليصبح الفريق على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقبه السابع في البطولة والأول له منذ 2007.

وتصدر فلومينينسي مجموعته في الدور الأول برصيد 10 نقاط فقط، وبفارق الأهداف أمام ريفر بليت الأرجنتيني، لكنه شق طريقه بجدارة في الأدوار الإقصائية حيث فاز بمجموع المباراتين في كل دور على أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني 3-1 في دور الـ16 ثم على أولمبيا من باراجواي 5-1 في ربع النهائي، وعلى انترناسيونال البرازيلي 4-3 في نصف النهائي.

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