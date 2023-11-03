تحديا دبي الجنوب للدراجات الهوائية و الجري ينطلقان الأحد ضمن تحدي دبي للياقة



تشهد أجندة فعاليات "تحدي دبي للياقة " هذا العام إضافة فعاليتين جديدتين هما "تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية" و"تحدي دبي الجنوب للجري" حيث تم فتح باب التسجيل للراغبين في التسجيل في للمشاركة في هذه الفعالية التي ستنطلق الأحد المقبل .

وتشكل هذه الفعاليات الجديدة فرصة للمشاركين لتنشيط أجسادهم واستكشاف مجتمع دبي الجنوب النابض بالحياة والمساهمة في مسيرة المدينة المستمرة والتي تسعى من خلالها نحو نشر وتعزيز الصحة واللياقة البدنية.

وستنطلق فعاليات "تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية" يوم الأحد من الساعة 7:00 صباحاً حيث سيجتمع المشاركون في المبنى الرئيسي لدبي الجنوب لينطلقوا بعد ذلك في رحلة عبر المسار المصمم بدقة والذي يتألف من طرق مسطحة ومفتوحة تحيط بمطار آل مكتوم الدولي.

وستقدم هذه التجربة الفريدة للدراجين المشاركين فرصة استكشاف مجتمع دبي الجنوب الحديث والنابض بالحياة عن قرب حيث يمكن للمشاركين اختيار مسار من اثنين أحدهما يبلغ طوله 40 كيلومتراً والآخر يبلغ طوله 80 كيلومتراً حيث يحتاج إلى جهد مضاعف وتحد أكبر وصمم للدراجين الذين يتمتعون بمستوى قدرات ولياقة بدنية أعلى ومن يريدون المزيد من التحدي.

ويبدأ "تحدي دبي الجنوب للجري" يوم الأحد في تمام الساعة 4:30 مساء والذي سينطلق أيضاً من المبنى الرئيسي لدبي الجنوب ويشكل تجربة فريدة للعدائين من جميع المستويات.

ويعد المسار المسطح والسريع المحيط بمشروع دبي الجنوب مثالياً للمتسابقين لأول مرة أو أولئك الذين يريدون تحقيق أفضل النتائج على المستوى الشخصي وتشمل الفعالية العديد من المسارات بطول 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات ما يضمن مشاركة جميع أفراد العائلة في هذه الفعالية وإطلاق العنان لقدراتهم الرياضية.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: .. تهدف مبادرة تحدي دبي للياقة إلى بناء مستقبل أكثر صحة لسكان دبي وزوارها من خلال إلهام الأفراد لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وتعزيز ثقافة اللياقة البدنية وجودة الحياة لدى الجميع..ومن خلال إنشاء فعاليات عالمية المستوى مع شركاء مثل دبي الجنوب فإننا نسعى إلى تمكين المشاركين من الانطلاق في رحلة نحو اكتساب عادات أكثر صحة بما يتماشى مع رؤية جعل مدينة دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم. انضموا إلينا في فعاليات الجري والدراجات الهوائية من أجل إنشاء مجتمع نابض بالحياة والنشاط حيث تدفعنا كل خطوة إلى الوصول إلى غدٍ أكثر إشراقاً ولياقة".

من جانبه قال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: "سعداء بإنضمام هذا الحدث إلى فعاليات تحدي دبي للياقة لاسيما وأن منطقة دبي الجنوب أصبحت من أسرع المناطق نمواً وتستقطب فئات كثيرة من المجتمع من مختلف الجنسيات يربطهم حب العمل والاستمتاع بجودة الحياة وكذلك عشق ممارسة الرياضة لذلك فإن هذه الفعالية تمنحهم فرصة للتلاقي وخوض تجربة رياضية مجتمعية مميزة تترسخ في أذهان جميع أفراد العائلةكما تعزز من علاقات التعارف والتعاون فيما بينهم ونحن سعداء بالتنوع الذي تشهده فعاليات التحدي التي تتناسب مع جميع فئات مجتمعنا المتنوع الذي يضم أفراداً من أكثر من 200 جنسية مختلفة".

من جهته أعرب سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب عن اعتزازه بالشراكة مع "تحدي دبي للياقة" في سلسلة من الأنشطة الشيقة..وقال: "يتماشى التزامنا بهذه المبادرة مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز صورة دبي باعتبارها واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم ووجهة رائعة للعيش والعمل والزيارة. ومن خلال تعزيز التعاون مع مجتمعنا الواسع والنابض بالحياة نعمل على تعزيز جهود تبني أنماط الحياة الأكثر صحة مما سيُسهم في بناء مستقبل مليء بالرضا وجودة الحياة".

ويواصل "تحدي دبي للياقة" في دورته السابعة إبهار السكان والزوار وتشجيعهم على المشاركة في تحدي ممارسة نشاط رياضي لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً .. فيما تساهم فعاليات "تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية" و"تحدي دبي الجنوب للجري" في تحقيق هدف المدينة المتمثل في تعزيز ثقافة اللياقة البدنية وجودة الحياة لتصبح دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للرياضة وجودة الحياة.

ويحظى "تحدي دبي للياقة" - الذي تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي - برعاية مجموعة دي بي ورلد ودبي الجنوب وماي دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي والشركاء الداعمين: سن أند ساند سبورتس وبلو وغرف دبي وطيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة اتصالات من e& ولا روش بوزيه وميرا للتطوير العقاري ومبادلة للرعاية الصحية وأوبتيموم نيوترشن وطلبات وأڤيڤ وشمال القابضة – كايت بيتش وإعمار والشركاء الرسميين: مستشفيات وعيادات وصيدليات أستر والشركة العربية للسيارات وسيغنا وإمارات وليبتون وسيرو وتيكنوجيم والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وبلدية دبي وشرطة دبي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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