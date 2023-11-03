إسرائيل تعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة بعد طردهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
باشرت إسرائيل الجمعة طرد "آلاف" العمال الفلسطينيين إلى قطاع غزة في ظل قصف عنيف متواصل منذ أسابيع على القطاع المحاصر، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس ومسؤول فلسطيني.
وقال هشام عدوان مدير هيئة المعابر في غزة لوكالة فرانس برس "أرجعوا الآلاف من العمال المحجوزين في إسرائيل منذ أول الحرب".
وبحسب السلطات الإسرائيلية، كان نحو 18500 فلسطيني من قطاع غزة يحملون تصريحات عمل، في إسرائيل عند بدء الحرب في السابع من أكتوبر مع شن حماس هجوما على إسرائيل التي ردت بحملة قصف مركز ولاحقا بهجوم بري على القطاع المحاصر.
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