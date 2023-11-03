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إسرائيل تعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة بعد طردهم

11/3/2023 7:24:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

باشرت إسرائيل الجمعة طرد "آلاف" العمال الفلسطينيين إلى قطاع غزة في ظل قصف عنيف متواصل منذ أسابيع على القطاع المحاصر، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس ومسؤول فلسطيني.

وقال هشام عدوان مدير هيئة المعابر في غزة لوكالة فرانس برس "أرجعوا الآلاف من العمال المحجوزين في إسرائيل منذ أول الحرب".

وبحسب السلطات الإسرائيلية، كان نحو 18500 فلسطيني من قطاع غزة يحملون تصريحات عمل، في إسرائيل عند بدء الحرب في السابع من أكتوبر مع شن حماس هجوما على إسرائيل التي ردت بحملة قصف مركز ولاحقا بهجوم بري على القطاع المحاصر.


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