إمباور تحقق إيرادات قياسية بقيمة 2.27 مليار درهم خلال 9 أشهر بنمو بارز بلغ 9.5%

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث سجلت أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.07 مليار درهم إماراتي وإيرادات 2.27 مليار درهم إماراتي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

نمو استثنائي مدعوم بمحركات أساسية

خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة «إمباور» 2.99 مليار درهم إماراتي (من أكتوبر 22 إلى سبتمبر 23) مقارنة بـ 2.73 مليار درهم إماراتي (من أكتوبر 21 إلى سبتمبر 22)، بنمو مميز بلغت نسبته 9.5%.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.45 مليار درهم (من أكتوبر 22 إلى سبتمبر 23) مقارنة بـ 1.32 مليار درهم (من أكتوبر 21 إلى سبتمبر 22)، بنسبة نمو 9.5%.

خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.5% و 7.5% على التوالي.



وارتفع صافي الربح الأولي خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 6.1% ليصل إلى 777 مليون درهم إماراتي.

ويخضع صافي الربح الأولي هذا للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة، وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد سجلت «إمباور» صافي ربح بلغ 685 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمر2023.

وكانت «إمباور» قد قامت بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم إماراتي على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2023، وبذلك تكون «إمباور»، قد التزمت بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي

وبعد توزيع الأرباح الملتزم بها أول سنتين ماليتين بعد الاكتتاب العام تخطط المؤسسة بمواصلة توزيع الأرباح المستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.

وتعود نتائج النمو الاستثنائي خلال الربع الثالث من هذا العام، إلى الأداء الإيجابي للقطاع العقاري والى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات «إمباور» لتبريد المناطق ومشاريعها الرائدة بمواقعها المميزة وجهودها المستمرة لتوسيع خدمات تبريد المناطق لتشمل مشاريع جديدة.

خلق فرص استثمارية

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»:“تواصل المؤسسة توسيع عملياتها، والاستثمار في محفظة أصولها، وتطوير بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد في سوق تبريد المناطق في دبي”. وأوضح أن نتائج الربع الثالث من عام 2023 تبشر المساهمين بأرباح مستدامة على المدى الطويل، وتترجم بقوة وعودها التي قطعتها لهم في الحفاظ على أداء مهني ومالي متصاعد ومزدهر ومستدام، يعود بفوائد جمّة عليهم وعلى اقتصاد دبي وسكانها وقطاعاتها الاقتصادية على اختلاف انشطتها وتنوع أعمالها.



وأكد بن شعفار على أن أسواق المال والمساهمين ومن قبلهم المتعاملين يلمسون تحرك «إمباور» على أكثر من صعيد، بدءاً من ترسيخ صدارتها لأسواق تبريد المناطق عالمياً، مروراً بتأكيد مقدرتها الفائقة على تلبية الطلب على خدمات تبريد المناطق بمعايير تفوق نظيرتها العالمية مهما كان حجمه أو توقيته أو موقعه الجغرافي في دبي، حيث تبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80%.

إنجازات المؤسسة خلال الربع الثالث من عام 2023

خلال الربع الثالث من عام 2023، حققت «إمباور» إنجازات مهمة في عملياتها وأنشطتها ومن أبرزها إكمال المؤسسة عملية الاستحواذ على حق تشغيل أصول تبريد مطار دبي الدولي بدءاً من 5 يوليو 2023. كما أرست «إمباور» مجموعة عقود لتشييد محطة تبريد مناطق عصرية من الجيل الجديد ولتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بتبريد المناطق في منطقة جميرا بطاقة تبريدية إجمالية تصل الى 48,000 طن تبريد، وذلك لخدمة المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في الإمارة بما تضمه من أيقونات سياحية ومشاريع مختلفة كبرج العرب وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً وبارزاً في دبي ومدينة جميرا ليفينج ومدينة جميرا وفندق النسيم جميرا وغيرها.

وأضافت «إمباور» أنه ما يقارب اثني عشر مبنى جديدًا التحق بمحفظتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، 70% منها مباني سكنية، و20% تجارية، و10% مباني متعددة الاستخدامات. كما قامت «إمباور» بتزويد العديد من المشاريع الأيقونية في دبي بخدماتها المستدامة كـ "ون زعبيل" الذي يعد الأعجوبة المعمارية والهندسية المميزة على مستوى العالم والذي انهت المؤسسة حديثاً تزويد المرحلة النهائية منه بخدمات تبريد المناطق بالإضافة الى برج «إس» التابع لشوبا العقارية إحدى المشاريع السكنية الفاخرة الذي يقع على شارع الشيخ زايد وغيرها من مشاريع ضخمة. كما وقعت الشركة ما يقارب 25 اتفاقية جديدة مع أصحاب المباني لتزويد مشاريعهم بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، مما أدى إلى إضافة ما يقارب 26,000 طن تبريد إلى السعة التعاقدية للشركة. كما شهد الربع الثالث زيادة 22% في التسجيلات الالكترونية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 إذ تم تسجيل 6,911 طلب جديد من المستخدمين النهائيين، مما يشير إلى تزايد الطلب على خدمات «إمباور».

وتقديراً لالتزام «إمباور» ببناء محطات صديقة للبيئة، حصدت محطة زعبيل لتبريد المناطق شهادة التصنيف الذهبي من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء بعدما اجتازت محطة "زعبيل" بنجاح معايير ومقاييس "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)" المعتمدة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لترسخ المؤسسة هويتها وجهودها الرائدة في حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية.

محفزات قوية للنمو

وأكدت «إمباور» أن الزيادة الملحوظة في الطلب على خدماتها، وتبنيها نموذج عمل مستدام، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مشاريع مختلفة في دبي، كان بمثابة حافز قوي لنجاح أعمالها، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات والأرباح، إذ أن هدف المؤسسة هو تعزيز قدرتها الإنتاجية والتشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.





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