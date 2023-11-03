اينوك تتعاون مع شركة بي تي بيرتامينا باترا نياجا الإندونيسية

وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية خدمات فنية مع شركة "بي تي بيرتامينا باترا نياجا" (PT Pertamina Patra Niaga). وبموجب الاتفاقية، تقدم اينوك للشركة خدماتٍ فنية في قطاع الطيران على مدار 3 سنوات. ويشمل ذلك فحص 4 مرافق في المطارات الإندونيسية، وتدريب الموظفين، وتوفير مخططات اينوك لمراقبة الجودة وعمليات الطيران مع التوجيهات الفنية والتوصيات لتحسين المعايير واتباع أفضل الممارسات.

وُقّعت الاتفاقية بحضور كبار ممثلي الشركتين؛ حيث اتفق الطرفان على ضمان تقديم خدمات فائقة الجودة ووقود الطائرات وفقاً للمعايير الدولية التي توفرها شركة "بيرتامينا باترا نياجا" لعملائها. ويجسّد هذا التعاون شراكة مميزة بين كيانين يتقاسمان رؤية مشتركة للنهوض بقطاع الطيران في جميع أنحاء العالم، لا سيما في إندونيسيا.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع شبكة خدماتنا لوقود الطائرات على مستوى العالم، تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتقديم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة ذات مستوى عالمي. وسنواصل استكشاف الفرص المستقبلية لتعزيز البنية التحتية لوقود الطائرات مع ترسيخ مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في قطاع الطيران. تحظى مجموعة اينوك بحضور عالمي قوي، ونحن فخورون بتقديم خدماتنا إلى شركة 'بي تي بيرتامينا باترا نياجا' في إندونيسيا."

من جانبه قال سعادة ريفا سياهان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرتامينا باترا نياجا": "يجسّد هذا التعاون مرحلة جديدة ومتميزة من التعاون بين طرفين يمتلكان ذات الرؤية لتطوير قطاع الطيران عالمياً وترسيخ مكانة إندونيسيا كنموذج يحتذى به. ويُظهر هذا الزخم التزام 'بيرتامينا باترا نياجا' بمواصلة التقدّم والابتكار لتقديم أفضل الخدمات للعملاء من خلال جهود التحسين المستمرة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لجوانب السلامة وجودة المنتج التي تتوافق مع المعايير الدولية."

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك و"بيرتامينا باترا نياجا" ترتبطان باتفاقيات متبادلة لتوريد الوقود منذ عام 2009، بهدف تمكين الطرفين من توفير وقود الطائرات للعملاء داخل شبكة الشركتين. ويؤكد هذا الزخم التزام الطرفين بالابتكار المستمر لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، مع إعطاء الأولوية للسلامة وجودة المنتج بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتخدم شركة "بيرتامينا باترا نياجا" 70 مطاراً في جميع أنحاء إندونيسيا من خلال سلسلة توريد متطورة، فضلاً عن توسيع خدماتها إلى المطارات في مختلف أنحاء العالم من خلال تحالفات استراتيجية. وبدورها تحظى مجموعة اينوك بحضور عالمي قوي في أكثر من 300 مطار في 25 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا. وتوفر اينوك خدماتها لعدد من أبرز شركات الطيران الدولية، مع سلسلة توريد متكاملة في دولة الإمارات، بدءاً من الشراء والشحن والتكرير والتخزين والتوزيع وانتهاءً بخدمات تزويد وقود الطائرات.

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