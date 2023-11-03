الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركاً عاجلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة "مثير للقلق" ويستدعي تحركًا "عاجلًا" مع التشديد على العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.
وقالت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم المفوضية العليا، خلال إحاطة دورية في جنيف، إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "مثير للقلق ويستدعي التحرك العاجل في ظل الانتهاكات المتزايدة المستمرة وذات الطبيعة المختلفة".
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