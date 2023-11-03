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الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركاً عاجلاً

11/3/2023 7:24:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة "مثير للقلق" ويستدعي تحركًا "عاجلًا" مع التشديد على العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.

وقالت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم المفوضية العليا، خلال إحاطة دورية في جنيف، إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "مثير للقلق ويستدعي التحرك العاجل في ظل الانتهاكات المتزايدة المستمرة وذات الطبيعة المختلفة".

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