ديرك زينجلر رئيس نادي يونيون برلين الألماني يدعم المدرب فيشر رغم تلقي 11 هزيمة متتالية

أبدى ديرك زينجلر رئيس نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم دعمه للمدير الفني اورس فيشر رغم تلقي الفريق 11 هزيمة متتالية في كل المسابقات.

وقال زينجلر قبل المباراة المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت غدا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني إن التساؤلات دارت حول "من يجب أن نسند إليه المهمة الصعبة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح وقيادته بشكل يمكنه من حصد النقاط اللازمة للبقاء في البوندسليجا".

وأضاف :"والإجابة بشأن الشخص الذي من المفترض أن يؤدي هذا الدور كانت : اورس فيشر".

وأشار زينجلر إلى أن الأمر لا يتعلق بالامتنان فيما يتعلق بنجاح الماضي، وإنما :"لأننا نثق في أنه مدرب رائع يمكنه حل هذا الوضع الصعب."

وتولى السويسري فيشر تدريب يونيون برلين عام 2018 وقاد الفريق للصعود إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى خلال موسمه الأول، وقد حقق الفريق خطوات جيدة في البوندسليجا وأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كذلك حقق يونيون برلين الفوز في أول ثلاث مباريات له في الموسم الحالي لكنه خسر جميع المباريات الـ 11 التالية، من بينها ثلاث مباريات في دوري الأبطال.

وتراجع يونيون برلين إلى المركز الخامس عشر في جدول الدوري، وفي حال استمرار النتائج المتواضعة، قد يتراجع عبر المرحلة المقبلة من الدوري.

وأثارت كبوات الفريق المتتالية التوقعات حول أن أيام فيشر في منصبه قد تكون معدودة، لكن المدرب نال دعم مسؤولي النادي وكذلك اللاعبين.

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