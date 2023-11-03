إعلان هوية مختطفي والد لويس دياز

قالت السلطات الكولومبية، إن جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة "إلن"، هي المسؤولة عن اختطاف والد لاعب ليفربول، لويس دياز.

وقال أوتي باتينو، ممثل الحكومة في حوار السلام مع المتمردين: "لقد علمنا أن عملية الاختطاف التي تمت في 28 أكتوبر في بارانكاس، بمقاطعة لاجواخيرا، والتي كان ضحيتها لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، والد ووالدة لاعب كرة القدم لويس فرناندو دياز، تم تنفيذها من قبل وحدة تابعة لجيش التحرير الوطني".

وتم إطلاق سراح أم لويس دياز بعد عدة ساعات بفضل ضغط الشرطة، لكن السلطات لا تزال تبحث منذ 5 أيام عن والد اللاعب.

ووقع الحادث رغم سريان وقف إطلاق للنار بين السلطات والجماعة المتمردة، منذ 3 أغسطس الماضي ولمدة 180 يوماً، وينص وقف إطلاق النار على وقف أي عمل عدائي بين الجانبين، وكذلك أي أعمال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يعتبر اتخاذ رهائن كما في هذه الحالة، جريمة حرب.

وجاء بيان الحكومة الكولومبية كالتالي:“بوصفنا وفدًا من الحكومة الوطنية لمحادثات السلام مع جيش التحرير الوطني، فإننا نعرب عن تضامننا الكامل مع لويس دياز وعائلته والبلد بأكمله ومع الملايين من متابعي اللاعب حول العالم”.

وواصل البيان:“نطالب جيش التحرير الوطني بإطلاق سراح السيد لويس مانويل دياز فورًا، ونذكره بأن ضمان حياته ونزاهته يقع على عاتقه بالكامل”.

واختتمت الحكومة الكولومبية بيانها:“إننا نذكر جيش التحرير الوطني بأن الاختطاف ممارسة إجرامية، تنتهك القانون الإنساني الدولي، وأن من واجبه في تطوير عملية السلام الحالية، ليس فقط التوقف عن تنفيذها، ولكن أيضًا القضاء عليها إلى الأبد”.

وكانت السلطات الكولومبية، قد رصت مكافأة قدرها 40 ألف جنيه إسترليني مقابل أي معلومات قد تساعدهم في الوصول إلى والد لاعب ليفربول، فيما ذكر المدعي العام فرانسيسكو باربوسا أنه قد توصل لمعلومات أشارت إلى احتمالية تواجد والد دياز في فنزويلا، إلا أن هذا الأمر يتطلب تدخل المسؤولين لأن المهمة ستكون خارج البلاد.

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