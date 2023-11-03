صدارة توتنهام على المحك أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي.. وأرسنال ومانشستر سيتي يترقبان

ستكون صدارة توتنهام هوتسبير لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على المحك، فيما ستكون الفرصة مواتية أمام مانشستر سيتي وأرسنال لتقاسم القمة - ولو بصورة مؤقتة - عندما تنطلق منافسات المرحلة الـ11 للمسابقة غدا السبت.

ويواجه توتنهام اختبارا حقيقيا، سيثبت من خلاله ما إذا كان قادرا على مواصلة انطلاقته الرائعة في البطولة هذا الموسم، والاستمرار في سباق المنافسة على الصدارة من عدمه، عندما يستضيف تشيلسي يوم الاثنين المقبل في قمة مباريات تلك المرحلة بالبطولة.

في المقابل، يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه بورنموث غدا، ويحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل يونايتد في نفس اليوم، ليصبح الطريق ممهدا أمامهما للتقدم نحو الصدارة، حتى لو لعدة ساعات.

ويتواجد أرسنال ومانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين خلف توتنهام.

وحقق توتنهام انطلاقة رائعة في البطولة هذا الموسم، لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تفاؤلا قبل بداية تلك النسخة من المسابقة، بعدما حقق 8 انتصارات وتعادل في لقاءين خلال مبارياته العشر الأولى بالبطولة، التي لم يتوج بها منذ موسم 1960 / 1961.

ولم يسبق للفريق اللندني أن فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد، الذي بدأ موسم 1992 / 1993، غير أنه تحت قيادة مدربه الحالي آنجي بوستيكوجلو، أصبح يطمع في نيل اللقب.

وعقب حصوله على المركز الثامن في ترتيب البطولة الموسم الماضي، ليغيب على إثره عن المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم، وجد توتنهام ضالته في بوستيكوجلو، الذي تعاقد معه في الصيف الماضي.

وخلال المواجهات العشرة الأولى لبوستيكوجلو /58 عاما/، الذي يخوض تجربته الأولى في الدوري الإنجليزي، حقق المدرب الأسترالي أفضل انطلاقة لأي مدرب بالمسابقة العريقة، بعدما حصل على 26 نقطة مع الفريق بعد مرور 10 مراحل على بداية البطولة، محطما الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم الهولندي جوس هيدينك، الذي حصد 25 نقطة في مبارياته العشر الأولى بالمسابقة.

وحصل بوستيكوجلو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهريأغسطس و سبتمبر الماضيين، كما ترشح للحصول على الجائزة أيضا عن الشهر الماضي.

وفي الديربي اللندني، يرغب توتنهام، الذي يقدم أفضل بداية للموسم في الدوري الإنجليزي منذ عدة سنوات، في استغلال نتائج تشيلسي المهتزة خلال الموسم الحالي.

ويتواجد تشيلسي، الذي يغيب لقب البطولة عن خزائنه منذ موسم 2016 / 2017،

في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، وذلك رغم الصفقات العديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

واكتفى الفريق الأزرق بتحقيق 3 انتصارات فقط في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات و4 هزائم،

ووجه صدمة جديدة لجماهيره بخسارته الموجعة صفر / 2 أمام ضيفه برينتفورد، في مباراته الأخيرة بالمسابقة.

ويبحث تشيلسي عن انتصاره الثالث على ملعب توتنهام في الدوري الإنجليزي في غضون 4 أعوام تقريبا، غير أن مهمته لن تكون بالسهلة في اللقاء المقبل.

من جانبه، يتطلع مانشستر سيتي لمواصلة تفوقه على ضيفه بورنموث، عندما يلتقي معه على ملعب (الاتحاد)، حيث يبحث فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا عن انتصاره الـ14 على التوالي أمام منافسه في مختلف المسابقات.

وخلال آخر مواجهتين بين الفريقين بالبطولة الموسم الماضي، أحرز مانشستر سيتي 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، وهو ما يعكس الفوارق الكبيرة بين الفريقين، التي تصب في مصلحة الفريق السماوي بطبيعة الحال.

ويخوض مانشستر سيتي المواجهة أمام بورنموث، صاحب المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد 6 نقاط، وهو منتشيا بفوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية للمسابقة، فيما يأمل نجمه النرويجي إيرلينج هالاند في مواصلة هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بجميع البطولات.

وستكون الفرصة مواتية أمام هالاند لتعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عندما يواجه دفاع بورنموث، الذي استقبل 21 هدفا في البطولة حتى الآن، ليصبح ثالث أضعف خط دفاع في المسابقة هذا الموسم، بعد فريقي شيفيلد يونايتد وبيرنلي.

ويتصدر هالاند ترتيب الهدافين حاليا برصيد 11 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجمي ليفربول وتوتنهام على الترتيب.



وتبدو مهمة أرسنال أصعب نسبيا من مانشستر سيتي، حيث يخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة.

وتلقى الفريق الملقب بـ(المدفعجية) ضربة موجعة بخروجه من دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أول أمس الأربعاء، عقب خسارته القاسية 1 / 3 أمام مضيفه ويستهام يونايتد.

في المقابل، يتطلع ليفربول، صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة، لمواصلة صحوته حينما يخرج لملاقاة مضيفه لوتون تاون، الوافد الجديد للبطولة، يوم الأحد القادم.

وتعافى فريق المدرب الألماني يورجن كلوب من خسارته أمام توتنهام وتعادله مع برايتون قبل فترة التوقف الدولي الماضية، بعدما تغلب على إيفرتون ونوتينجهام فورست في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة.

أما لوتون تاون، الذي يتواجد في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 5 نقاط، فيبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر، لاسيما وأن اللقاء يقام على ملعبه وأمام جماهيره المتعطشة لتحقيق المفاجأة.

ويسعى مانشستر يونايتد لمداواة جراحه، التي نزفت بشدة في الموسم الحالي، عندما يواجه مضيفه فولهام، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

ويواجه مانشستر يونايتد موسما مخيبا للآمال على الصعيدين المحلي والقاري، حيث يتواجد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بعد تحقيقه 5 انتصارات مقابل 5 هزائم.

وتضاعفت آلام الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، بعدما فقد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الذي توج به في الموسم الماضي، عقب خسارته المروعة صفر / 3 على يد ضيفه نيوكاسل أول أمس بدور الـ16 للمسابقة.

ويرغب فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج في استعادة اتزانه قبل مواجهته المرتقبة أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، والتي يحتاج خلالها الفريق الإنجليزي لحصد النقاط الثلاث، للتمسك بآماله في الصعود للأدوار الإقصائية للبطولة القارية، خاصة في ظل تواجده بالمركز الثالث في مجموعته.

وتشهد المرحلة الحادية عشر عدة مواجهات أخرى، حيث يلعب إيفرتون مع ضيفه برايتون غدا، فيما يلتقي بيرنلي مع كريستال بالاس، وشيفيلد يونايتد مع وولفرهامبتون، وبرينتفورد مع ويستهام يونايتد في نفس اليوم، بينما يواجه نوتينجهام فورست ضيفه أستون فيلا بعد غد.

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