بلينكن يسعى لهدنة والقوات الإسرائيلية تؤكد تطويق مدينة غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إلى تل أبيب للضغط من أجل إعلان فترات هدنة إنسانية في الحرب الدائرة في قطاع غزة بعد أن قالت إسرائيل إن قواتها طوقت مدينة غزة أكبر مدن القطاع والتي تشكل محور حملتها للقضاء على حركة (حماس).

وواصلت القوات الإسرائيلية دك القطاع برا وبحرا وجوا خلال الليل في وقت يتنامى فيه القلق الدولي من الأوضاع المروعة داخل القطاع الساحلي الضيق المحاصر والارتفاع الحاد في عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين.

وقالت حماس وحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتلي الحركتين فجروا عبوات ناسفة لصد تقدم القوات الإسرائيلية كما أسقطوا قنابل يدوية من طائرات مسيرة وأطلقوا قذائف مورتر وقذائف مضادة للدبابات في حرب عصابات شرسة تدور حول بنايات مدمرة.

ومن المقرر أن يناقش بلينكن، في ثاني زيارة لإسرائيل في أقل من شهر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين في قطاع غزة الذي تشح فيه الأغذية والوقود والمياه والأدوية وسوت الضربات الإسرائيلية بناياته بالأرض وفر فيه عشرات الآلاف هربا من قصف بلا هوادة.

وقال البيت الأبيض إن أي توقف في القتال ينبغي أن يكون محدد الزمان والمكان ورفض دعوات من دول عربية ودول أخرى لوقف إطلاق نار شامل في الحرب الدائرة منذ 28 يوما.

وصرح بلينكن للصحفيين قبل المغادرة متجها لإسرائيل "تؤلمني رؤية طفل فلسطيني، طفل أو طفلة، وهو يُنتشل من تحت أنقاض مبنى منهار كما هو الحال عندما أرى طفلا من إسرائيل أو أي مكان آخر... هذا أمر من واجبنا أن نتحرك حياله وسنفعل".

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 9061 قتلوا في غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1400، معظمهم من المدنيين، واحتجزت أكثر من 240 في الهجوم الذي شنته في السابع من أكتوبر.

تطويق مدينة غزة

قال نتنياهو أمس الخميس إن الجيش طوق مدينة غزة وأضاف "إننا في ذروة المعركة. حققنا نجاحات رائعة وتجاوزنا مشارف مدينة غزة. ونتقدم".

وذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن الطائرات ونيران المدفعية والبحرية قصفت أهدافا لحماس خلال الليل وقتلت العديد من مسلحيها من بينهم مصطفى دلول الذي تقول إنه قيادي من حماس أدار عمليات قتالية في القطاع. ولم يصدر تأكيد لذلك من حماس بعد.

وقال أقارب ومسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن ضربة إسرائيلية على خان يونس جنوب القطاع قتلت صحفيا محليا يعمل لصالح تلفزيون فلسطين وتسعة على الأقل من أفراد عائلته في منزلهم.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن أيضا بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان غدا السبت.

وقال الصفدي في بيان إنه يجب على إسرائيل إنهاء الحرب على غزة، واتهمها بارتكاب جرائم حرب من خلال قصف المدنيين وفرض الحصار.

وأعلنت إسرائيل أن 23 جنديا لقوا حتفهم في القتال في قطاع غزة حتى الآن.

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