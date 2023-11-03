ألمح إلى تغييرات بعد تلقيه عدة شكاوى من كبار اللاعبات.. اتحاد محترفات التنس: البطولة الختامية ليست مثالية

أقر اتحاد لاعبات التنس المحترفات بأن نسخة هذا العام من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات "لم تكن حدثا مثاليا" وألمح الاتحاد إلى تغييرات بعد تلقيه عدة شكاوى من كبار اللاعبات بشأن طريقة التعامل معهن.

وقال ستيف سايمون رئيس الاتحاد في خطاب إلى اللاعبات سُرب لمجلة (سبورتس إيلاستريتد) الرياضية إن اختيار منتجع كانكون بالمكسيك لاستضافة البطولة قبل مدة قصيرة من موعدها "تم بناء على عدد من العوامل المعقدة".

وكتب سايمون في خطابه بعد تقديم الشكر للاعبات على حضور اجتماع في كانكون "من الواضح أنكن غير سعيدات بقرار وجودكن هنا في كانكون. أتفهم الأمر وسمعنا صوتكن.

"هو ليس حدثا مثاليا. وندرك أن الظروف تمثل تحديا واتحاد محترفات التنس يتحمل مسؤولية هذا الأمر".

واختير منتجع كانكون لإقامة البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها تسعة ملايين دولار والتي تشارك فيها أفضل ثماني لاعبات في الفردي وأفضل ثمانية فرق في الزوجي قبل أقل من شهرين من انطلاق البطولة في 29 أكتوبر الماضي.

وانتقدت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا اتحاد محترفات التنس بسبب حالة الملعب بعد اليوم الافتتاحي وقالت إنها شعرت "بعدم الاحترام" بسبب مستوى التنظيم في هذه البطولة المرموقة.

وأثارت الشكاوى بشأن بطولة كانكون استياء واسع النطاق إزاء طريقة إدارة اتحاد المحترفات للبطولات.

وذكر موقع (ذي أثليتيك) أن 21 من أفضل لاعبات العالم بعثن خطابا إلى سايمون مؤخرا يوضحن فيها جوانب شكواهن.

وقال الموقع إن اللاعبات يردن الحصول على أجر أعلى وجدول مباريات أكثر مرونة لتخفيف العبء البدني والذهني وتوسيع نطاق رعاية الأطفال وتمثيل لرابطة لاعبات التنس المحترفات المستقلة في مجلس اتحاد محترفات التنس.

وجاء في خطاب اتحاد محترفات التنس أنه سيدرس خلال اجتماع مجلس إدارته المقبل عدة مقترحات لتقليل إلزام كبار اللاعبات بالمشاركة في بطولات معينة.

وأبلغ الخطاب اللاعبات أيضا بأنه ستتم مراجعة مجموعة واسعة من المشكلات الأخرى "التي وردت في خطابهن".

ولم يرد اتحاد محترفات التنس على الفوز على طلب للتعليق.

وتختتم البطولة بعد غد الأحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز