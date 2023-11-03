إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال المصلين في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين الذين حاولوا الوصول إلى أحد مساجد قرية حوسان غرب بيت لحم لأداء صلاة الجمعة .
وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين، أثناء توجههم لمسجد أبو بكر الصديق في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لحوسان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
وأضاف أن المواطنين تصدوا لمحاولات قوات الاحتلال بالاستيلاء على سطح منزل في منطقة المطينة، رغم محاولات قمهم، مؤكدا انتشار مكثف للجنود.
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