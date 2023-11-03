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إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال المصلين في حوسان غرب بيت لحم

11/3/2023 7:13:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين الذين حاولوا الوصول إلى أحد مساجد قرية حوسان غرب بيت لحم لأداء صلاة الجمعة .

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين، أثناء توجههم لمسجد أبو بكر الصديق في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لحوسان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضاف أن المواطنين تصدوا لمحاولات قوات الاحتلال بالاستيلاء على سطح منزل في منطقة المطينة، رغم محاولات قمهم، مؤكدا انتشار مكثف للجنود.

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