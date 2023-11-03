الأمم المتحدة تكشف عن حجم الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN-قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023، على ما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في بيان، الجمعة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالتي "رويترز" و"فرانس برس".
وأضاف أن "تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص، أي إجمالي سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية - تقدر بنحو 1.2 مليار دولار".
وفي 12 أكتوبر، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداء مبدئيا لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص.
وذكر المكتب أن "الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين".
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