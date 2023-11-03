الأمم المتحدة تكشف عن حجم الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN-قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023، على ما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في بيان، الجمعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالتي "رويترز" و"فرانس برس".

وأضاف أن "تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص، أي إجمالي سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية - تقدر بنحو 1.2 مليار دولار".

وفي 12 أكتوبر، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداء مبدئيا لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص.

وذكر المكتب أن "الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين".