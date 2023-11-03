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الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة

11/3/2023 7:13:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى الأردنيون، اليوم بعد صلاة الجمعة، في مختلف مناطق المملكة وفي وسط البلد، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.


وكانت دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أمس، مديري مديريات الأوقاف في الأردن بالتعميم على جميع الأئمة والخطباء بالمساجد لإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة.


وارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا و32000 مصابا،


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