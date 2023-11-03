مسيرات حاشدة في إربد دعما لغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتشد آلاف الأردنيين بعد أداء صلاة اليوم الجمعة في محافظة إربد في مسيرات تضامنية مع فلسطين وتندد بالعدوان على قطاع غزة المحاصر.وأدى المشاركون بعد صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وثمنوا جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب على غزة ودوره حشد المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية.





وطالبوا المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى دعم جهود الأردن في رفع الحصار عن قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة التي يمر بها القطاع وإدخال المساعدات الطارئة والتي تشمل الغذاء والدواء والوقود.

وندد المشاركون باستمرار عدوان الاحتلال على غزة لليوم الـ28 على التوالي، مشيدين بدور المقاومة في الدفاع عن غزة والتصدي لسياسات الاحتلال الغاشم في محاولة تصفية القضية الفلسطينية.