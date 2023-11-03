الكرملين ينفي إرسال منظومة دفاع جوي روسية إلى حزب الله

الكرملين ينفي إرسال منظومة دفاع جوي روسية إلى حزب الله
التاريخ
11/3/2023 7:13:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى الكرملين تقريرا لصحيفة "وول ستريت جورنال" قال إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة تعتزم تزويد حزب الله اللبناني بمعدات دفاع جوي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن فاغنر "بحكم الأمر الواقع" غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
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