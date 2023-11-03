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الكرملين ينفي إرسال منظومة دفاع جوي روسية إلى حزب الله

11/3/2023 7:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى الكرملين تقريرا لصحيفة "وول ستريت جورنال" قال إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة تعتزم تزويد حزب الله اللبناني بمعدات دفاع جوي.


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن فاغنر "بحكم الأمر الواقع" غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

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