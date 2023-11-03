Friday, 03 November 2023 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال إلى 9227

11/3/2023 7:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء وجرحى العدوان على غزة الى 9227 شهيدا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفاع عدد المصابين إلى 23 ألفا و516.


وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 198 شهيدا.


وتابعت "نناشد كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة."


MENAFN03112023000208011052ID1107367177

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث