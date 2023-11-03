الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال إلى 9227

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء وجرحى العدوان على غزة الى 9227 شهيدا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفاع عدد المصابين إلى 23 ألفا و516.
وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 198 شهيدا.
وتابعت "نناشد كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة."
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