اختتام دورة عن التربية الإعلامية والمعلوماتية في إربد

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت في مركز شابات لواء الطيبة غربي إربد، أمس الخميس، أعمال الدورة التدريبية عن "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي نظّمها المركز بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.
وهدفت الدورة التي استمرت 5 أيام، إلى تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور بتقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، وتكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.
وقالت مديرة المركز آلاء عذاربة، إن الدورة تناولت محاضرات حول مفهوم التربية الإعلامية، وأهميتها والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، وأخلاقيات التربية الإعلامية، ووسائل الأمان الرقمي وحماية الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي وطرق التحقق من الأخبار والصور والفيديوهات واستخدام التطبيقات الآمنة، إضافة إلى التوعية بقانون الجرائم الإلكترونية والتعامل مع حالات التنمر الإلكتروني.
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