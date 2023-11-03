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اختتام دورة عن التربية الإعلامية والمعلوماتية في إربد

11/3/2023 6:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت في مركز شابات لواء الطيبة غربي إربد، أمس الخميس، أعمال الدورة التدريبية عن "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي نظّمها المركز بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.


وهدفت الدورة التي استمرت 5 أيام، إلى تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور بتقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، وتكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.


وقالت مديرة المركز آلاء عذاربة، إن الدورة تناولت محاضرات حول مفهوم التربية الإعلامية، وأهميتها والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، وأخلاقيات التربية الإعلامية، ووسائل الأمان الرقمي وحماية الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي وطرق التحقق من الأخبار والصور والفيديوهات واستخدام التطبيقات الآمنة، إضافة إلى التوعية بقانون الجرائم الإلكترونية والتعامل مع حالات التنمر الإلكتروني.

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