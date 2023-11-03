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جيش الاحتلال يكشف حصيلة جديدة لقتلاه في غزة

11/3/2023 6:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري ارتفاع عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 338.

وقال هاغاري اليوم الجمعة، إن الجيش قام بإبلاغ عائلات 241 أسيرا في قطاع غزة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قام باستهداف عدة خلايا لحزب الله، أنه على أهبة الاستعداد في الحدود الشمالية.

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