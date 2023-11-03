جيش الاحتلال يكشف حصيلة جديدة لقتلاه في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري ارتفاع عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 338.
وقال هاغاري اليوم الجمعة، إن الجيش قام بإبلاغ عائلات 241 أسيرا في قطاع غزة.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قام باستهداف عدة خلايا لحزب الله، أنه على أهبة الاستعداد في الحدود الشمالية.
MENAFN03112023000208011052ID1107365790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.